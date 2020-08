Pomeriggio di onde e pericoli sul litorale domizio: ben 5 salvataggi di bagnanti tra MONDRAGONE e BAIA DOMIZIA

MONDRAGONE/BAIA DOMIZIA (Maria Assunta Cavallo) – Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, sono stati effettuati lungo tutto il Litorale Domizio, diversi salvataggi in mare. Sul lido “Azzuro” a Mondragone, alle ore 15.30 circa, un bagnante travolto dalle onde, è stato tratto in salvo dai bagnini della struttura. Da lì a poco sul lido “Solemar” di Baia Domizia, comune Di Sessa Aurunca, tre persone in difficoltà, sono state tratte in salvo da Gianluca Varone, originario di Sessa Aurunca, che nonostante la giovanissima età, non ha esitato a tuffarsi in mare.

Alle ore 16.45 circa, ennesimo salvataggio avvenuto sul lido “Cin Cin” di Mondragone. Per i soccorsi sono state attivate le moto d’acqua di Emilio di Nardo, quelle del servizio di salvataggio Collettivo di Baia Domizia sud ed una moto d’acqua messa a disposizione da Enzo Rea del lido “Sinope”. Un plauso va inoltre agli uomini della Capitaneria di Porto di Mondragone, diretti dal Comandante Salvatore Sciaudone, per come hanno coordinato i soccorsi.