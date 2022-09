Porsche Carrera Cup. Weekend ricco di colpi di scena a Vallelunga

Weekend ricco di colpi di scena quello di Vallelunga. Aldo Festante, a seguito di un contatto con un’altra vettura, esce fuori pista, ritirandosi da Gara 1. Gara 2 lo vede partire ventinovesimo e recuperare, nell’arco della corsa ben tredici posizioni, concludendo il weekend al sedicesimo posto

CAPUA – Dal 17 al 18 Settembre si è tenuto il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup, su l’autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”. Una manche ricca di insidie, caratterizzata dalla presenza di diverse safety car, nell’arco delle due gare.

Aldo Festante ha iniziato il weekend in maniera soddisfacente, con delle buone prove libere e delle qualifiche positive. Gara 1 lo ha visto partire in quinta fila, al decimo posto. La corsa ha avuto un inizio molto caotico, a causa della partenza anticipata del pilota in terza posizione. Poco dopo, Aldo Festante, a causa di un errore e di un contatto con un altro pilota, è finito fuori pista, contro le barriere, fortunatamente senza conseguenze. Finisce così per il giovane pilota di Capua la prima delle gare del weekend Laziale.

In Gara 2 Aldo è partito in quindicesima fila, al ventinovesimo posto, come conseguenza del ritiro in gara 1. Nonostante la posizione arretrata, il giovane pilota ha dato fondo al suo bagaglio tecnico recuperando ben tredici posizioni e chiudendo il weekend al sedicesimo posto.

“Un weekend iniziato bene che però non ha portato i risultati sperati. Dopo le libere convincenti e le qualifiche abbastanza positive, in gara uno un contatto prima e un mio errore poi mi hanno messo fuori dai giochi al primo giro, in gara due quindi partivamo in ultima fila e abbiamo solo potuto limitare i danni. Un grazie speciale a tutti coloro che sono venuti a vedere la gara ed al team Raptor Engineering per il supporto e l’impegno. Adesso cercheremo di ricominciare per chiudere questo campionato con positività.”