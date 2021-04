Positivo al COVID dopo il ricovero in clinica, muore in ospedale. Aperta una inchiesta

SPARANISE – (tp) Sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere, pm dott.ssa Pinto a fare chiarezza dopo il decesso per Covid del papà dell’avvocato Salvatore Piccolo. L’ 80enne di Sparanise è morto questa mattina, la domenica di Pasqua, all’interno del Covid Center di Caserta ma, secondo le accuse è stato contagiato alla clinica Villa delle Magnolie a Castel Morrone, dove era stato ricoverato per una riabilitazione dopo un inctus. Il pubblico ministero Pinto ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e della salma per ulteriori accertamenti.

La vittima è Luigi Piccolo, ex dirigente amministrativo del tribunale anche a Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto si apprende, l’anziano lo scorso 8 febbraio era stato ricoverato all’ospedale Cardarelli per un sospetto ictus. In seguito al malore si era procurato delle lesioni, probabilmente cadendo a terra.

Per questo lo scorso due marzo era stato dimesso dal Cardarelli per cominciare la riabilitazione presso la clinica casertana. Il 25 marzo poi l’80enne è risultato positivo al coronavirus poi due giorni fa la situazione è precipitata ed è stato trasportato al reparto covid di Caserta e questa mattina il decesso. All’avvocato Piccolo le nostre condoglianze.