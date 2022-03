Post minacciosi contro gli avversari politici. Tre nei guai

SANTA MARIA LA FOSSA – La procura di Santa Maria Capua Vetere ha contestato ad un consigliere comunale di Santa Maria La Fossa e ad altri due suoi concittadini i reati di atti persecutori e diffamazione per aver scritto post minacciosi contro gli avversari politici. Secondo il sostituto procuratore Oriana Zona ci sarebbero gli estremi per un rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è prevista per l’inizio di maggio. I 3 avrebbero usato dei profili “fake” per scrivere i post contro l’amministrazione comunale dell’ex sindaco Antonio Papa.