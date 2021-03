COVID. “I posti di terapia intensiva in Campania sono finiti”. Il racconto shock del medico-sindaco

CASERTA – “Al momento, l’assistenza sanitaria non è più garantita“. Lo scrive il sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi, medico-rianimatore dell’ospedale Cotugno di Napoli, in un post pubblicato su Facebook subito dopo aver finito il “turno di 12 ore nel Pronto soccorso“.

“Da questa mattina – scrive Lombardi nel post pubblicato la notte scorsa – la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intensivistici per mancanza di posti letto“.

“La variante (soprattutto quella inglese) sembra essere più aggressiva ed in grado di colpire anche i giovani, i ventilatori scarseggiano e, per ridurre la pressione sugli ospedali, urge un nuovo e serio lockdown perché, al momento, l’assistenza sanitaria non e’ più garantita” scrive ancora il primo cittadino di Calvi Risorta.