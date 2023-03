Precetto Pasquale al Duomo di MARCIANISE per l’Associazione Nazionale Carabinieri

.

MARCIANISE – Ieri 29 marzo 2023 ore 19,00, la sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Marcianise, unitamente ai carabinieri della locale stazione hanno organizzato come ogni anno, presso il Duomo di San Michele Arcangelo a Marcianise, in occasione della Santa Pasqua, il precetto pasquale. Era presente anche il nuovo comandante della locale stazione, il maresciallo Domenico Saviano, il Comandante della Compagnia locale Lucio Pellegrino, tutti i comandanti delle stazioni dei paesi limitrofi con numerosi militari e il Generale Ugo Grillo, coordinatore dell’Associazione Nazionale Provinciale. Per la sezione dell’a.n.c. era presente il brigadiere capo Giovanni Farina, unitamente a tutto il consiglio direttivo e numerosi iscritti con le relative famiglie e simpatizzanti nonché numerosi fedeli.

Era inoltre presente la madrina della sezione, la professoressa Anna Arecchia, vedova del maresciallo Rino Pio Golino.

Il parroco al termine della cerimonia ha voluto ringraziare l’associazione per la vicinanza e l’affetto.