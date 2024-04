Precipita dal secondo piano, anziano grave in ospedale

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Sanzio.

AVERSA. E’ precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano, in via Raffaello Sanzio, ad Aversa, ed ora è grave in ospedale.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella città normanna e sulle cause della caduta sono in corso accertamenti: al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ad accorgersi di quanto avvenuto, in quei drammatici momenti, sono stati alcuni residenti della zona. L’80enne è ricoverato ora in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa.