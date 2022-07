Precipita dal secondo piano di un palazzo in via Giotto: 60enne grave in ospedale

E’ accaduto poco fa. L’uomo ha fatto un volo di quattro metri prima di schiantarsi al suolo: al momento non si sa ancora se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente

PORTICO DI CASERTA E’ precipitato dalla finestra al secondo piano del palazzo in via Giotto in cui abita. E’ accaduto poco fa a Portico di Caserta, dove un uomo di circa 60 anni è caduto da un’altezza di quattro metri fratturandosi costole e vertebre. Pare che si sia trattato di un incidente e non di un tentativo di suicidio, anche se le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto è giunta poi l’ambulanza che ha provveduto a trasportare il 60enne in ospedale.