Pregiudicati e guai con le scommesse, questore di CASERTA chiude noto bar. IL NOME

CASALUCE – Il Questore della provincia di Caserta, Antonino Messineo, ha disposto la sospensione della licenza e relativa chiusura per giorni 15, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, dell’esercizio pubblico ad insegna “BAR LE COLONNINE” sito in Casaluce .

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale nella giornata di sabato 19 febbraio u.s. dai Carabinieri della Stazione di Teverola.

Il provvedimento inibitorio è stato emesso a seguito di proposta avanzata dai militari della predetta Stazione che, in più circostanze, hanno riscontrato tra gli avventori del cennato locale la presenza di numerosi pregiudicati ed ancora la perpetrazione di condotte illecite del titolare relativamente alla conduzione dell’attività in materia di giochi e raccolta di scommesse.