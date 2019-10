SAN MARCO EVANGELISTA (red.cro.) – E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Caserta la donna di 80 anni che poco fa è rimasta travolta nello scontro con un’auto a San Marco Evangelista. L’anziana a piedi era in strada, su via Metastasio, quando è stata presa in pieno da una vettura di passaggio. Trasportata al nosocomio casertano, è in gravissime condizioni.