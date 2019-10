SAN PRISCO (gv) – Secondo indiscrezioni delle forze dell’ordine, Franco Abbate, avvocato ed ex sindaco di San Prisco, potrebbe essere stato preso a bastonate qualche settimana fa, in via Forlì, da due ignoti per la pipì lasciata dal suo cane nei pressi di alcune abitazioni. Su questo indagano i carabinieri dopo la denuncia presentata dal noto professionista che ha ancora la spalla lussata per l’aggressione subita.