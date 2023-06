Preso in pieno da un’auto mentre è in bici. 12enne in Terapia Intensiva: operazione alla testa 3 Giugno 2023 - 19:37

SAN NICOLA LA STRADA – Ha 12 anni il ragazzo investito ieri, venerdì, da una Lancia Ypsilon a San Nicola la Strada, in via Leonardo Da Vinci. Il giovane, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando, dinanzi a lui, si sarebbe palesata la vettura che non ha potuto evitarlo, essendo il piccolo uscito in maniera improvvisa. L’uomo alla guida dell’auto, un ragazzo di 19 anni, è stato denunciato per lesioni gravissime e la macchina, così come la bici, è stata sequestrata. Dopo la collisione, il ragazzo che investito il dodicenne era sotto shock ed è stato anche lui trasportato all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta. La vittima di questo violento incidente è attualmente ricoverato in Rianimazione nell’ospedale di Caserta, dopo una delicata operazione alla testa alla quale è stato sottoposto.