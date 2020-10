Prima bozza del nuovo Dpcm di Conte. Stop a ristoranti e bar dopo le 18 e libertà di movimento dei cittadini, mentre in Campania…

CASERTA – E’ stata resa nota, in questi minuti, la bozza del dpcm del Presidente del Consiglio Conte che probabilmente verrà firmato domani. Si tratta chiaramente di un significativo irrigidimento delle misure di sicurezza: negozi e ristoranti chiusi alle 18 del pomeriggio, vietati assembramenti a casa, ma diciamo che non c’è un impedimento alle persone di circolare e di andare a lavorare. E mentre il Governo nazionale decide un irrigidimento, ma non un lockdown definitivo, la Campania, che è un’altra “nazione”, decide altro. Bisognerà capire a questo punto se De Luca vorrà tirare la corda e fino a quando la vorrà tirare.

A seguire, nel dettaglio, tutte le misure previste nel nuovo dpcm del Presidente del Consiglio:

“Chiusura di tutte le attività alle 18 (bar, ristoranti) ma lasciando libertà di spostamento per i cittadini. Negozi aperti nel rispetto delle regole e solo per il tempo di comprare cose. Niente feste, al chiuso o all’aperto, nemmeno a seguito di celebrazioni religiose. Cade il numero di 6 a casa: raccomandato non ricevere persone non conviventi. Chiudono cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre e piscine.

È questa l’ipotesi emersa alla fine della riunione del presidente del consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione e su cui si deve pronunciare adesso il Comitato tecnico scientifico convocato d’urgenza per la valutazione delle misure da inserire nel nuovo Dpcm”.