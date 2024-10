PRIMASET: Nicola Turco lancia la terza operazione editoriale: Ntr 264, canale nazionale musicale

Segue a ruota i canali di informazione all news

CASERTA – Pochi mesi, la famiglia Turco ha saputo fondare e lanciare un polo editoriale nazionale di tutto rispetto. Con il lancio di Primaset 149, il Canale Nazionale di informazioni globali h24, l’azienda ha introdotto edizioni TG, rassegna stampa, news live ed in tempo reale, sport, meteo, viabilità e traffico ed approfondimenti ottenendo un successo che in pochi giorni ha toccato numeri importanti nell’auditel, posizionandosi come quarto polo dell’informazione nazionale sul digitale terrestre, dopo Sky, Rai e Mediaset.



Oggi, Primaset si prepara a fare un ulteriore passo avanti con il lancio di NTR 264, il Canale Nazionale sempre disponibile sul digitale terrestre, dedicato alla musica h24. Questo nuovo canale offrirà anche una continuità di informazione in tempo reale, creando un connubio unico tra intrattenimento musicale e notizie.

In

Campania, la famiglia Turco ha già dimostrato la sua abilità con il rilancio dello storico quotidiano Notix, affidato alla direzione di Arricale. In meno di un mese, il giornale ha riconquistato una fetta importante del mercato campano, dimostrando l’efficacia della strategia editoriale di Turco.Guardando al futuro, Turco ha annunciato che l’apertura della Radio Nazionale NTR è in arrivo, prevista per il prossimo anno. “Con calma e senza fretta, arriveremo a mettere anche l’ultimo tassello per far ascoltare della bella musica in tutte le auto italiane”.

n sintesi, l’attuale operazione editoriale si configura imponente, e con l’apertura della Radio, il cerchio si chiuderà, portando un nuovo polo editoriale ed informativo diverso ed alternativo sul territorio italiano.

Con