Problemi di alcool, droga e depressione. Aggredisce la moglie con un’ascia e finisce sotto processo

ORTA DI ATELLA – È stato assolto dal giudice Lucia Ferraro del tribunale di Aversa Napoli Nord l’uomo originario di Orta di Atella, sotto processo per maltrattamenti in famiglia.

Si tratta di una persona come alcuni problemi di dipendenza da sostanze come alcol e stupefacenti, poi inseriti in un caso medico di depressione. Tanto che le sue condizioni di salute, aggravatesi negli anni, hanno reso impossibile testimoniare in aula

Un uomo che, nell’aprile di due anni fa, proprio a seguito di un eccessivo uso, un abuso di alcool, aggredì la sua compagna con una specie di ascia.

Giustamente traumatizzata e preoccupata per questa violenta azione del marito, lo denunciò e l’uomo è stato prima indagato e poi imputato il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato assolto perché, come dimostrato dal suo avvocato, Marco Monica l’imputato aveva compiuto un’azione violenta che era stata un unicum, un caso isolato di violenza e sopraffazione, e non reiterato, come ha specificato in passato la Cassazione per il reato di maltrattamenti.