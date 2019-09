PROCESSO A MICHELE BARONE. Ascoltato il poliziotto che acquisì la denuncia della sorella della 14enne vittima di esorcismi

CASAPESENNA – Continua il processo a Michele Barone, l’ex parroco di Casapesenna imputato nell’inchiesta della Procura sulle violenze ai danni di una minorenne di Maddaloni e in alcuni casi di violenze sessuali su alcune sue fedeli. Nell’udienza di oggi a comparire davanti ai giudici è stato Vito Esposito, il poliziotto che era in servizio al commissariato di Maddaloni durante lo scandalo scoppiato a seguito del servizio de Le Iene. L’agente è stato chiamato a testimoniare in quanto avrebbe gestito la denuncia presentata dalla sorella della ragazzina minorenne, spingendola a ritirarla. L’uomo ha dichiarato di aver avuto un ruolo marginale nella vicenda visto che, in seguito, è stata diretta dal suo dirigente Luigi Schettino. L’udienza poi è stata aggiornata per ascoltare altri testimoni della difesa.