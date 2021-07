Processo ai vertici della Firema. Dubbi degli operai sulla presenza di amianto in fabbrica

CASERTA – Sono stati ascoltati, sulla presenza di amianto in fabbrica, due dipendenti che lavoravano alla Firema, nel processo a carico degli ex amministratori delegati di azienda Mario e Giovanni Fiore, e agli ex dirigenti Enzo Ianuario, Maurizio Russo, Giovanni Iardino, Giuseppe Ricci e Carlo Regazzoni, tutti accusati di omicidio colposo di 19 lavoratori mentre l’accusa di lesioni è stata stralciata.

Durante l’udienza non sono stati in grado di riferire se all’interno dell’azienda vi fosse o meno amianto e se quest’ultimo abbia avuto una correlazione con i problemi cardio-respiratori, di cui entrambi soffrono.

Si torna in aula a fine settembre.