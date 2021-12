Processo bis per lo spaccio dei clan nelle palazzine. Chieste 7 condanne

MARCIANISE – Spaccio nelle palazzine Unrra Casas di Marcianise, invocate 7 condanne nel processo di Appello.

Il pg ha chiesto 16 anni e 8 mesi per Giulio Ciano, 2 anni per Francesco Martone. Chiesta la conferma delle condanne proncuniate in primo grado per Francesco De Matteis, 16 anni e 4 mesi, Enrico Di Biase, 1 anno e 2 mesi con pena sospesa, Raffaele Corvino, 8 anni e 6 mesi, Simmaco Coppola, 2 anni e 8 mesi, Carmine Zarrillo, 1 anno con pena sospesa.

Le attività di spaccio avvenivano con il placet dei clan Piccolo-Letizia Belforte nelle piazze di Marcianise, Capodrise e Maddaloni.