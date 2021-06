Processo immediato per il killer dei due badanti casertani uccisi

SAN MARCO EVANGELISTA/SAN MARCELLINO – La Procura Generale di Catania ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato a carico di Giampiero Riccioli, accusato di aver ucciso e fatto sparire i cadaveri dei due badanti casertani, Alessandro Sabatino, 40 anni di San Marcellino e Luigi Cerreto, 23 anni, di San Marco Evangelista.

I corpi dei ragazzi sono stati rinvenuti 7 anni dopo la scomparsa (era il 12 maggio 2014), nella villa di contrada Tivoli in provincia di Siracusa, di proprietà di Riccioli. L’uomo è oggi in carcere. Il processo comincerà il 12 ottobre, davanti alla Corte di Assise. I suoi avvocati potrebbero chiedere il rito abbreviato.

I due, lo ricordiamo, erano partiti dalla provincia di Caserta, per lavorare come badanti in Sicilia, presso il padre di Riccioli. Avevano denunciato i maltrattamenti del figlio nei confronti dell’anziano genitore. Potrebbe essere questo il movente del duplice delitto.