Processo per i permessi all’Interporto. Nominato un consulente

MARCIANISE – Nel corso dell’ultima udienza del processo a carico del patron dell’Interporto a carico, tra gli altri di Giuseppe Barletta, è stato nominato un consulente che dovrà chiarire se i permessi rilasciati al citato Interporto fossero regolari. Con Barletta sono imputati anche Antonio Campolattano, ex AD e Gennaro Spasiano, ex dirigente ai Lavori Pubblici. Per la procura quei permessi sarebbero illegittimi mentre per i consulenti delle parti le procedure per il rilascio di quei titoli autorizzativi sarebbero regolari. Il consulente depositerà le sue conclusioni in 90 giorni. L’inchiesta riguarda i presunti favori per i permessi a costruire dell’Interporto che sarebbero stati privi dell’approvazione della variante urbanistica.