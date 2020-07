PIEDIMONTE MATESE – Si è tenuta questa mattina l’udienza del processo a carico del sociologo 63enne di Piedimonte Matese, finito sotto la scure della gravissima accusa di abusi e violenze sessuali a carico di due bambine di 7 e 8 anni, avvenute in una casa di Alife dal 2015 al 2018.

In aula è stato ascoltato l’ufficiale dei carabinieri che ha curato le indagini ed ha raccontato tutte le attività connesse che hanno poi portato al processo il sociologo.

Secondo la ricostruzione della Procura, il 63enne, oltre ad aver fatto sesso con la bambina di 8 anni, avrebbe tentato di avere anche un rapporto orale con la più piccola, che però sarebbe riuscita a sfuggire alle grinfie dell’uomo. In un altro caso, una delle due piccine veniva presa in braccio e, con la scusa di vedere i video sul computer o suonare la chitarra, l’uomo si sarebbe mosso come a simulare un rapporto sessuale.

L’udienza è stata aggiornata alla fine di settembre.