Professore derubato mentre fa visita alla tomba di famiglia. Ingente il bottino

PIEDIMONTE MATESE – Lascia il borsello in auto e viene derubato. E’ quanto accaduto ad un noto professore di Piedimonte Matese che si era recato al cimitero per fare visita alla tomba di famiglia. I soliti ignoti hanno agito in pieno giorno approfittando di un momento di distrazione del professore. E’ stato quando ha fatto ritorno all’auto, parcheggiata sul piazzale del cimitero, che l’uomo ha fatto la triste scoperta trovando il finestrino della vettura sfondato e il borsello mancante nel quale custodiva i documenti e un importante somma di denaro, sembrerebbe 900 euro. Sul posto i carabinieri della stazione locale.