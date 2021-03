Professoressa uccisa dal marito con 12 coltellate. Un minuto di silenzio di prof e alunni dove lavorava

REGIONALE – Si è presentato poco dopo le 7 di ieri mattina nella caserma dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dopo aver viaggiato di notte da Napoli e fermandosi solo in Umbria. Lei, Ornella Pinto, 39 anni, lottava intanto tra la vita e la morte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici hanno tentato di fare il possibile per salvarla, ma senza riuscirci: troppo gravi le coltellate che l’uomo, il marito, il padre del bimbo che portava in grembo, le ha inferto ai polmoni. Ornella si è spenta ieri mattina mentre il marito si presentava ai carabinieri ternani.

L’uomo, ancora con mani e vestiti sporchi del sangue della sua compagna, ha dichiarato subito al comandante che gli stava aprendo la porta della caserma, di averla uccisa.

Intanto domani, al liceo artistico statale di Napoli, la professoressa tragicamente uccisa sarà ricordata dalla scuola dove prestava servizio. Alle 10, infatti, le attività didattiche online si fermeranno e, i docenti in linea, osserveranno un minuto di commosso silenzio a schermo aperto con le classi. Alla stessa ora saranno interrotte tutte le attività in presenza e sarà suonata la sirena d’allarme dell’istituto.