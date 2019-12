Proiettili sparati contro una macelleria. Una persona ferita

SAN MARCELLINO – Poco dopo le 14 una persona è rimasta ferita in una sparatoria in Corso Italia aSan Marcellino. Sul posto ci sono i carabinieri del Nucleo Operativo di Aversa e un’ambulanza per il soccorso. Le condizioni della persona ferita non sono gravi: sarebbe stata colpita di striscio, non si sa se da un proiettile o se da una scheggia della vetrata del negozio andato in frantumi.

Secondo alcune testimonianze un gruppo di persone è sceso da un’auto e ha aperto il fuoco contro la macelleria gestita da stranieri.