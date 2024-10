Promozione, il Cellole batte in trasferta il Cardito 1-0. Rete decisiva di Quintigliano.

I rossoblù di mister Cimimo su un campo ostico difendono con determinazione il vantaggio e portano a casa il bottino pieno.

CELLOLE (Pietro De Biasio) – Cellole guidato da Michele Cimino continua a sorprendere conquistando una seconda vittoria contro il Cardito di mister Giuseppe Barra. Dopo il successo ottenuto contro la Nuova Napoli Nord, la squadra rossoblù ha dimostrato grande determinazione, portando a casa tre punti preziosi su un campo difficile. Fin dai primi minuti, il match si è rivelato molto equilibrato. Gli ospiti hanno mostrato subito il loro intento offensivo con Mario Quintigliano, che ha provato a sorprendere il portiere del Cardito, il quale ha però sventato il tentativo. Nonostante le difficoltà iniziali, il Cellole ha continuato a premere, mettendo in mostra buone trame di gioco.

Il momento chiave è arrivato al 35° minuto, quando Quintigliano, dopo un lungo passaggio di Francesco Laezza e un assist preciso di Gianmario Palumbo, ha finalmente trovato il modo di sbloccare il punteggio, portando il Cellole in vantaggio. Il secondo tempo ha visto un Cardito più intraprendente, che ha cercato di rientrare in partita con un’ottima occasione su punizione, ma il tiro è finito di poco fuori. Nonostante la pressione avversaria, il Cellole ha mantenuto la calma, difendendo il risultato e mostrando una solida organizzazione difensiva. Al triplice fischio ls squadra di mister Cimino ha così potuto festeggiare una vittoria fondamentale, che non solo aumenta la fiducia, ma anche la posizione in classifica in un torneo molto competitivo come quello di Promozione.