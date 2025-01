Promozione. Pari a reti bianche tra Cellole e Cardito, finisce 0 a 0 al «Massaro».

Un pari che frena la corsa dei rossoblù di mister Mazziotti: restano quarti con 35 punti, tallonati dal Puglianello quinto a una sola lunghezza.

CELLOLE / CARDITO (Pietro De Biasio) – Si chiude con uno 0-0 una partita intensa ma senza reti quella tra il Cellole guidato da mister Marco Mazziotti, e il Cardito di Giuseppe Barra, valida per la 19ª giornata del campionato di Promozione Girone A.

Il match giocato al «Massaso» di Grazzanise è stato combattuto, con occasioni da entrambe le parti, ma segnato da un ritmo spezzettato e da alcune decisioni arbitrali discutibili. La gara parte con il piede giusto per la squadra rossoblù, che al 3’ sfiora il vantaggio con una punizione di Christian Quintigliano, uscita di poco a lato. I padroni di casa continuano a spingere e al 9’ Giuseppe Pagliuca va vicino al gol con un colpo di testa potente, respinto in maniera prodigiosa dal portiere del Cardito.

Ancora il Cellole al 25’, quando Dario Scognamiglio pesca Gennaro Cicala, ma il suo tiro non inquadra la porta. La risposta degli ospiti arriva al 33’, con un pericoloso calcio d’angolo, ma il portiere Christian Citarella si dimostra attento e blocca la minaccia. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, con un Cellole più propositivo ma poco cinico sotto porta. La ripresa si apre con un Cardito più intraprendente, che al 10’ chiama ancora una volta Citarella a un intervento decisivo.

Nonostante i tentativi di spingere, il Cellole fatica a trovare fluidità, complice un arbitraggio che spezza il ritmo del match e alimenta la frustrazione. Al 13’, Gerardo Perillo mette in mezzo un pallone interessante, ma la difesa del Cardito allontana con prontezza. L’episodio clou arriva al 42’, quando il Cardito sfiora il colpaccio con un tiro insidioso, ma ancora una volta Citarella salva i suoi con una parata da applausi. L’ultima occasione del match è per il Cellole: al 45’, Quintigliano calcia una punizione dalla distanza, ma la sfera termina alta di un soffio sopra la traversa. Una partita combattuta e intensa, ma senza gol. Alla fine, il pareggio appare il risultato più giusto, anche se non mancano i rimpianti per i padroni di casa.