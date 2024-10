Promozione. Puglianello cinico cala il poker Cellole sconfitta 4-1 tra espulsione e tensioni in campo.

Primo tempo equilibrato, i rossoblù resistono fino all’espulsione. Nella ripresa il Puglianello prende il largo e il Cellole non riesce a reagire.

CELLOLE / PUGLIANELLO (Pietro De Biasio) – Il Puglianello si impone tra le mura amiche del «San Giacomo» sul Cellole con un netto 4-1. La sfida, valida per la sesta giornata del campionato di Promozione, ha visto un avvio promettente da parte della truppa agli ordini di mister Michele Cimino, che sin dai primi minuti ha cercato di imporre il proprio gioco. Il fischio d’inizio ha visto il Cellole partire forte. Al 3′ minuto, Mario Quintigliano ha provato la conclusione da fuori area, ma il suo tiro è terminato alto sopra la traversa. Il Puglianello guidato da Nicola Facchino ha risposto al 10′, con un tentativo che si è spento di poco a lato. Il primo tempo ha visto pochi sussulti, con un altro tentativo dalla lunga distanza di Gennaro Cicala al 40′ che si spegne sul fondo.

Un calcio d’angolo per la squadra rossoblù al 44′ ha regalato un colpo di testa a Francesco Laezza, anch’esso senza esito. Si va così all’intervallo sul risultato di 0-0, con entrambe le squadre che sembrano in cerca del guizzo vincente. Al rientro dagli spogliatoi la partita si accende subito. L’inizio del secondo tempo ha visto il Puglianello trovare il vantaggio al 2′ minuto con un gol di Domenico Pinque che ha cambiato l’inerzia della partita. La situazione si è complicata per il Cellole al 10′, quando la squadra è rimasta in dieci uomini. Tuttavia, al 18′ Quintigliano dimostrando grande carattere ha ristabilito la parità dal dischetto.

Negli ultimi trenta minuti, la partita è diventata un vero e proprio botta e risposta. Il Puglianello ha nuovamente preso il comando, e nonostante il Cellole, ridotto in inferiorità numerica, abbia tentato di recuperare, arrivano le reti di Gennaro Cardente, Luigi Di Caprio e Carlo Colella. La gara si è conclusa con un punteggio finale di 4-1, sollevando interrogativi sull’arbitraggio con diverse decisioni del sig. Giuseppe Mandato della sezione di Napoli che hanno suscitato proteste da parte degli ospiti. Il Cellole ora dovrà voltare pagina e prepararsi per la prossima sfida contro il Casal Di Principe, in cerca di riscatto dopo questa sconfitta pesante.