Proroga di altri due mesi per il ricovero dei cani randagi a MARCIANISE, che costa al Comune 30mila euro al mese

È questa la spesa impegnata dall’ente marcianisano per il mese di settembre 2024, come testimonia la determina che pubblichiamo in calce. Il servizio è stato prorogato alla Ati (associazione temporanea di imprese) composta da “La Natura Srl” e da “Rifugio International di Michele Di Nuzzo”

MARCIANISE – Lo scorso 1 agosto 2024 il Comune di Marcianise ha prorogato di due mesi il servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi alla Ati composta da “La Natura Srl” e da “Rifugio International di Michele Di Nuzzo”, nelle more dell’indizione della gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio.

Dagli elenchi dei cani in custodia presso i rifugi per il mese di settembre, trasmessi dalle ditte e agli atti dell’ufficio, risulta che la spesa complessiva sostenuta per la cura e mantenimento degli stessi ammonta a:

€ 19.451,73 IVA INCLUSA per Rifugio per cani La Natura Srl

€ 10.353,81 IVA INCLUSA per Rifugio International di Di Nuzzo.

Il Comune ha dunque impegnato la spesa corrispondente a questa cifra con la determina n.697 del 18 ottobre, che pubblichiamo in calce, anticipando ai nostri lettori che presto affronteremo approfonditamente il tema del ricovero per cani randagi in quel di Marcianise.