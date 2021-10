PARETE – P.M., prostituta 32enne di origine albanese, è stata lanciata da un’auto in corsa, dopo essere stata derubata anche della borsa. È accaduto stanotte in via Carlo Pezone. Un cliente, incrociando una volante dei Carabinieri, ha pensato bene di “liberarsi” della ragazza lanciandola letteralmente dalla macchina.

È stata accompagnata in Pronto Soccorso con ferite multiple e varie contusioni.