Prostituta rapinata riconosce un suo cliente e lo fa condannare

MARCIANISE – Sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione F.G e P.P., di Caserta e di Marcianise, entrambi 24enni. La Suprema Corte ha respinto, infatti, il ricorso confermando la condanna della Corte di Appello di Napoli. I due, con un terzo complice, prima di rapinare una prostituta, vennero identificati e fermati dalle forze dell’ordine. Poi passarono all’azione: con la scusa di una prestazione sessuale, rapinarono una “lucciola” straniera, portando via una borsa contenente 50 euro ed altri oggetti. Ma la donna ha riconosciuto uno di loro come suo cliente abituale.