LA RIFORMA. PROVINCIA DI CASERTA. Ecco il nuovo superstipendio di Giorgio Magliocca: prenderà quasi 7 mila euro (lordi) al mese

CASERTA – Come è avvenuto per il sindaco Carlo Marino, la giunta comunale e i consiglieri della città di Caserta, è stato un inizio dell’anno piacevole, almeno sul lato economico, per il presidente della provincia Giorgio Magliocca.

Dopo l’arrivo nel parco auto dell’amministrazione di Terra di Lavoro di una fiammante Jeep Compass dal valore di circa 40.000 euro, presa in fitto dall’ente con la casa nell’area Saint Gobain al costo di 20 mila euro, c’è stato un aumento dell’indennità, la mesata che il sindaco di Pignataro Maggiore riceve in qualità di numero uno della provincia.

Magliocca, infatti, a seguito di quanto inserito dal governo nazionale nella Legge di Bilancio 2022, passerà dai 4 mila e cinquecento euro attualmente introitati, almeno fino alla fine del 2021, ai 6.286,27 euro che riceverà come indennità nel 2022.

Si tratta di una cifra che tende a salire negli anni e che per l’anno prossima toccherà quota 8.011 euro nel 2023 e infine quasi 10 mila euro nel 2024, precisamente 9.660 euro al mese.

L’importo complessivo da prevedere nel bilancio della provincia per la copertura dell’indennità da riconoscere al presente Magliocca è pari a 81.921,22 per il 2022, oltre al conteggio dell’Irap. La cifra salirà a 96.138,89 per il 2023, fino a superare la quota di 100 mila euro l’anno, precisamente 115.920 euro per il 2024.

CLICCA PER LEGGERE IL DOCUMENTO UFFICIALE