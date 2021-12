PROVINCIA: GUARDA LE FOTO. I VOTI CANDIDATO PER CANDIDATO Proclamati i 16 consiglieri eletti: entra Liliana Trovato, Enzo Guida prepara il ricorso al Tar

In calce all’articolo le foto ed i voti candidato per candidato delle cinque liste. Stamattina cerimonia in Provincia. Il sindaco di Cesa: “Aspettavo proprio la proclamazione per poi poter appellarmi al tribunale amministrativo”.

CASERTA (rita sparago) Sono stati proclamati stamattina i 16 consiglieri provinciali eletti il 18 dicembre scorso. Una cerimonia in mascherina, ovviamente, per i presenti accolti dal rieletto presidente della Provincia Giorgio Magliocca, dai consiglieri regionali Zannini, Iodice, Santangelo, dall’assessore comunale Bosco. Non tutti però, hanno preso parte all’insediamento; mancavano, infatti, i quattro eletti del Partito democratico che, ci hanno poi spiegato, solo alle 10 di stamattina sono stati informati della proclamazione che sarebbe avvenuta di lì a due ore. “Impossibile per noi essere presenti – ci ha spiegato un eletto del Pd – . Noi lavoriamo. Credevamo, tra l’altro, visto il ricorso presentato dalla Trovato ed il caso Enzo Guida, che nulla si sarebbe tenuto stamattina. In ogni caso, non possono avvisare due ore prima”.

In ogni caso, proprio il sindaco di Cesa Enzo Guida, ha confermato il suo ricorso: “Oggi hanno proclamato gli eletti ed aspettavo proprio questa proclamazione per poter poi procedere al Tar”. Dunque, quello che doveva essere il quinto eletto del Pd si appellerà alla magistratura amministrativa che dovrà valutare, a questo punto, il lavoro svolto dalla commissione elettorale che ha, a sua volta, accolto il ricorso promosso da Liliana Trovato, risultata, dopo lo scrutinio, settima eletta della lista “Caserta al centro”. In calce all’articolo pubblichiamo il verbale delle operazioni redatto dall’Ufficio elettorale di cui è responsabile il segretario generale Elena Inserra, vicario Aniello De Sarno. In questo verbale viene spiegato il perché dell’accoglimento del ricorso della Trovato, a discapito di Guida che, in un primo momento, risultava quinto eletto per la lista del Partito democratico.

Tornando a stamattina, ad ogni modo, si è proceduto alla proclamazione degli eletti che sono: per la lista “Caserta al centro” Pasquale Crisci di Santa Maria a Vico, Olga Diana di Aversa, Giovanni Iovino di Cellole, Vito Marotta di San Nicola la Strada (il sindaco sarà anche capogruppo), Michele Falco di Parete, Marcello De Rosa di Casapesenna, Francesca Liliana Trovato di Caserta, Massimo Russo di Caserta; per la lista “La Provincia al centro” Angelo Campolattano di Maddaloni e Pasquale Salzillo di Marcianise; per la lista Pd Ciro Marcigliano di Sessa Aurunca, Stefano Cioffi di Macerata Campania, Alessandro Landolfi di Gioia Sannitica e Salvatore Lettera di Sant’Arpino. Per Fratelli d’Italia Maria Gabriella Santillo di Santa Maria Capua Vetere; per la lista “Uniti per Terra di Lavoro” Maurizio Del Rosso di Caserta.