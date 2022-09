PROVINCIA Magliocca di nuovo in Forza Italia, Pd all’attacco: “Trasformismo imbarazzante, la migliore risposta sarà il voto”

La nota dei consiglieri provinciali Salvatore Lettera, Enzo Guida, Alessandro Landolfi, Ciro Marcigliano e Stefano Cioffi che invitano gli elettori a riportare alla vittoria il centrosinistra

CASERTA Il ritorno di Giorgio Magliocca in Forza Italia ha fatto storcere il naso a molti. Il suo continuo trasformismo, il suo essere rientrato nelle fila degli azzurri, con un triplo salto carpiato, ha indotto l’intervento del gruppo consiliare del Partito Democratico in Provincia di Caserta. “Il continuo trasformismo del presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca è imbarazzante – scrivono i conisiglieri Salvatore Lettera, Enzo Guida, Alessandro Landolfi, Ciro Marcigliano e Stefano Cioffi -. Crediamo che questo suo passaggio, vale a dire il ritorno in Forza Italia, non lo fa rientrare nemmeno più nell’assetto che compone l’attuale maggioranza in Regione Campania, visto che il suo partito è all’opposizione.

In questa fase importante, l’elettorato va orientato e, mai come in questo momento, ha bisogno di chiarezza e coerenza. Per portare alla vittoria il centrosinistra alle imminenti elezioni politiche, dobbiamo uscire da certi trasversalismi che hanno favorito e rafforzare il centrodestra. Per cui tutta questa vicenda è un invito a tutti noi, affinchè, in maniera responsabile si aumenti l’impegno in questa campagna elettorale per riportare alla vittoria il centrosinistra e non lasciare spazio alle destre. La migliore risposta è il voto e non ci resta altro che in maniera compatta, il 25 settembre, votare il Partito Democratico”.