PROVINCIA. TUTTI I VOTI DI LISTA E ATTRIBUZIONE SEGGI CON METODO D’HONDT. Enzo Guida (Pd) fuori dal Consiglio, entra Liliana Trovato (Noi Campani). I dem preparano il ricorso al Tar

In calce all’articolo l’elenco dei Voti di Lista e attribuzione seggi col metodo d’Hondt pubblicato oggi dall’Ufficio elettorale. I democratici perdono un seggio e passano da 5 a 4 eletti, “Caserta al Centro” da 7 a 8 consiglieri eletti. Inalterate le altre attribuzioni di preferenze

CASERTA (rita sparago) Cinque, quattro, otto, sette: in Provincia si danno i numeri perché qualcosa, nel procedimento di verifica dei voti attribuiti ai singoli candidati al Consiglio, stamattina ha fatto sussultare più di una persona. Sedici sono in totale i seggi da assegnare ai consiglieri provinciali ma, successivamente al ricorso presentato da Francesca Liliana Trovato ed allo scrutinio effettuato dal team dell’Ufficio elettorale di cui è responsabile Elena Inserra, qualcuno ha iniziato a temere per la propria elezione (Massimo Russo), mentre qualche altro ha prematuramente esultato per essere rientrato tra gli eletti (Enzo Guida).

Alla fine di una mattinata convulsa, però, il risultato scaturito da questa attività di scrutinio ha ridimensionato le aspettative del sindaco di Cesa, Enzo Guida, che resta primo dei non eletti del Partito democratico che, a sua volta, già minaccia ulteriori ricorsi (a questo punto i democratici potranno unicamente appellarsi al Tar Campania).

L’Ufficio elettorale ha, infatti, assegnato oggi tre preferenze alla lista “Caserta al Centro” (Moderati, Noi Campani e Italia Viva). Per la precisione, due voti di fascia D sono stati assegnati a Vito Marotta e Liliana Trovato ed un ulteriore voto di fascia E, anche questo assegnato alla Trovato. Tutto ciò ha fatto in modo che la lista di “Caserta al Centro”, a cui erano inizialmente attribuiti 7 seggi, aumentasse il suo “bottino” portando ad 8 il numero degli eletti (essendo dichiarata eletta, appunto, la Trovato che con questa nuova attribuzione di risultati supera il collega Massimo Russo che diventa, in tal modo, l’ottavo eletto). Il seggio acquisito da “Caserta al Centro” è proprio quello che inizialmente era stato attribuito al Pd ed a Enzo Guida, nello specifico. Ora, invece, i democratici possono contare su quattro e non più cinque consiglieri eletti. Inalterati, invece, i risultati delle altre liste in campo.

Ricapitolando, quindi, sono 8 i consiglieri provinciali di Caserta al Centro, 2 quelli della lista “La Provincia al Centro” (entrambi gli elenchi di candidati sostenevano la rielezione di Giorgio Magliocca), 4 i consiglieri eletti del Partito democratico (Antonio Mirra presidente), uno il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia ed uno l’eletto di “Uniti per Terra di Lavoro” (Stefano Giaquinto presidente).

Per la lista Caserta al centro

Pasquale Crisci di Santa Maria a Vico

Olga Diana di Aversa

Giovanni Iovino di Cellole

Vito Marotta di San Nicola la Strada,

Michele Falco di Parete

Marcello De Rosa di Casapesenna

Francesca Liliana Trovato di Caserta

Massimo Russo di Caserta

La Provincia al centro

Angelo Campolattano di Maddaloni

Pasquale Salzillo di Marcianise.

Partito democratico

Ciro Marcigliano di Sessa Aurunca

Stefano Cioffi di Macerata Campania

Alessandro Landolfi di Gioia Sannitica

Salvatore Lettera di Sant’Arpino Fratelli d’Italia Gabriella Santillo di Santa Maria Capua Vetere “Uniti per Terra di Lavoro” Maurizio Del Rosso di Caserta.

CLIKKA QUI SOTTO