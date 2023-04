Provocarono un incidente con 5 feriti, in tre “salvati” dalla riforma Cartabia

Per loro l’accusa aveva chiesto due anni di reclusione.

SANT’ARPINO/SUCCIVO In stato di alterazione per l’uso di droghe provocarono un incidente stradale in cui rimasero ferite ben cinque persone. Oggi per, grazie alla riforma Cartabia, i tre vengono graziati dal giudice che dichiara l’improcedibilità per assenza di querela. Imputati per lesioni stradali gravi un 30enne di Sant’Arpino, un altro 30enne di Succivo ed un 36enne napoletano che nell’ottobre del 2017, alla guida di altrettante auto, provocarono un incidente dove rimasero coinvolte, appunto, altre 5 persone. Per i tre erano stati invocati 2 anni di reclusione.