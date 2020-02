Psicosi CORONAVIRUS. Il sindaco: “La donna rientrata dalla Cina rifarà il test”

PIEDIMONTE MATESE – L’amministrazione comunale di Piedimonte Matese, guidata dal sindaco Luigi Di Lorenzo, essendo venuta a conoscenza del rientro della cittadina R.R., residente a Macao per motivi di lavoro, ha accertato che la stessa, prima del rientro nella sua città natale matesina, abbia effettuato il tampone faringeo per il coronavirus a Macao ed in Italia. Come da indicazioni internazionali è stata 15 giorni in casa per poi rientrare una settimana fa.

“La nostra amica sta bene, non ha alcun sintomo e mai ne ha avuti – fa sapere il primo cittadino – Domani volontariamente e non di necessità, ripeterà volontariamente il test al solo scopo di tranquillizzare la famiglia e la cittadinanza. Sono stato personalmente in contatto con il Centro Regionale Campano Asl Napoli 1 che mi ha confermato la bontà delle procedure“.

“Mi sono infine confrontato con i comandanti Campanile e Labriola oltre che con l’assessore Sonia Palmeri che per me ha effettuato un secondo passaggio istituzionale regionale – ha sottolineato – A tutti loro un grazie sentito per avermi aiutato nelle procedure. Resta alta l’attenzione di questa amministrazione sia al suddetto caso sia ad ogni altro segnale di presunto contagio sul territorio“.