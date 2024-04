Pulizia e custodia della piscina, il Comune di SAN NICOLA LA STRADA paga 60mila euro alla vecchia gestione

Si tratta di un vecchio debito che l’amministrazione comunale ha accumulato nel corso degli anni

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Pulizia e custodia della piscina comunale: quasi 60.000 euro alla società Scala Enterprise.

Si tratta di un vecchio debito che l’amministrazione comunale ha accumulato nel corso degli anni e che nemmeno la commissione liquidatrice, nominata in fase di dissesto finanziario, è riuscita a transigere. Sono infatti state diverse le proposte che dalla commissione sono pervenute alla ditta, che però non ha mai aderito al progetto per la definizione della lite contro il comune di San Nicola la Strada. Fino a riproporre un decreto ingiuntivo di circa 60mila euro, contro il quale l’amministrazione di Vito Marotta non ha potuto opporsi, considerato che il debito nei confronti della società era acclarato. La questione si chiude oggi, quindi, con una determinata di pagamento per uno dei debiti fuori bilancio più copiosi di quest’ultimo periodo.