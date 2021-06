Puntano alle auto in sosta di un’azienda agricola per rubare le targhe. Banda di ladri messa in fuga dal custode viruale

PASTORANO (Christian e Lidia de Angelis) – Banda di ladri punta alle auto in sosta in un’azienda agricola. Qualche giorno fa, intorno alla mezzanotte, all’Azienda agricola Domenico Liccardo di Pastorano, due balordi a volto coperto, si sono diretti alle auto in sosta nel parcheggio aziendale per depredarle delle targhe, forse per utilizzarle per commettere altri reati. A quel punto il Custode Virtuale, connesso in tempo reale e da remoto dalla sua postazione ha rilevato tempestivamente la presenza dei due individui e ha avviato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanarli prima che arrecassero danni alle auto.