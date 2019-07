Puntò il coltello alla gola della cassiera dello Schiacciaprezzi. 41enne assolto con formula piena

SANTA MARIA A VICO – E’ stato assolto con formula piena, Paolo Rota, 41 anni di Messercola. L’uomo è stato prosciolto dalle accuse che lo vedevano imputato in un processo per una rapina avvenuta nel 2012, quando ci fu un raid nel noto negozio Schiacciaprezzi: un uomo, armato di arma da taglio e a volto coperto, afferrò la cassiera puntandole il coltello alla gola per farsi consegnare i soldi del registratore di cassa. Il titolare del negozio, seppur travisato, riconobbe in quell’uomo le fattezze del 41enne. L’avvocato difensore del Rota, invece, è riuscito a dimostrare che, quel giorno, l’uomo era in compagnia di un amico ambulante di Valle di Maddaloni, ottenendo, così, l’assoluzione.