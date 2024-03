Quanto costa la cocaina nel Casertano? L’analisi dei prezzi nell’inchiesta con tre arresti

Le cifre si legano all’indagine e la procura di Santa Maria Capua Vetere sullo spaccio di droga nell’alto Casertano che ha portato, oltre che ai tre arresti, anche a due indagati

CASERTA – Un’ordinanza come quella firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Emilio Minio, rappresentata da un’inchiesta della procura sammaritana sullo spaccio di droga nella zona di Vairano Patenora, di Pietravairano, ma anche Conca della Campania, Marzanello e Presenzano, quindi l’area dell’alto casertano, può essere interessante anche per scoprire i dettagli economici relativi allo spaccio di sostanze.

Ricordiamo che gli indagati sono cinque. Con Aldo Bianco, trentenne di Vairano Patenora finito in carcere, Hamdi Oueslati e Antonio Gammardella agli arresti domani, ci sono anche a piede libero Achraf Oueslati e Orlando Vessella, per i quali il gip non ha ritenuto valide delle esigenze cautelari richieste dalla procura.

La procura ha potuto individuare durante le indagini, da ottobre 2020 al mese di ottobre 2022, un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti la piazza era gestita da Aldo Bianco, soprattutto per quando riguarda la cocaina.

Il trentenne si muoveva per diversi luoghi del territorio, una volta concordato il prezzo è la sostanza da vendere, ma aveva come punto di riferimento un negozio nella frazione Marzanello di Vairano Patenora.

Gammardella, invece, si occupava di vendere l’hashish subito ora detto più volgarmente, il fumo, che, secondo le indagini della procura, veniva custodito da Orlando Vessella.

Per i due fratelli Achraf, classe 2001, e Hamdi Oueslati, del 1995, il più giovane avrebbe spacciato hashish e marijuana, con il supporto del fratello maggiore.

Analizzando i prezzi descritti nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si può attestare che la cocaina veniva venduta da Bianco a 50 euro al grammo o 70 euro.

Leggendo le elenco di contestazioni per Bianco (e anche in un paio di casi Gammardella), emerge anche qualche sconto, rispetto al prezzo base della dose, in caso di più quantità smerciata o maggiore cadenza nell’acquisto da parte dello stesso soggetto. Molto simile, invece, il prezzo di hashish ed marijuana, intorno ai 10 o 12 euro al grammo.

Anche in questo caso si può notare che i prezzi potevano variare in base ad una cadenza e alla quantità di droga venduta.