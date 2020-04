QUARANTENA DA COVID. Ecco comproacasa.com il sito web gratuito per trovare le attività con consegna a domicilio

E professionisti con consulenza da remoto

CASERTA – Pietro Pascarella e Domenico Piccolo hanno lanciato un’iniziativa dove già diversi commercianti e professionisti del casertano hanno aderito.

comprocasa.com è un sito web che aiuta le persone a trovare facilmente attività che svolgono consegna a domicilio e consulenza in remoto nella propria zona, avendo così tutto a portata di mano nonostante l’emergenza.



Lo scopo del sito è quello di riunire tutte le attività che offrono servizi a domicilio e/o consulenze in remoto dividendole in categorie e rendendone facilmente contattabili. I clienti possono interfacciarsi con aziende e professionisti usando numeri di telefono, contatti whatsApp, mail che hanno fornito in fase di registrazione.Una diffusione del portale, nei prossimi giorni cruciali per tutti, potrebbe portare a ridurre l’esigenza di uscire di casa e i conseguenti assembramenti, nonché motivare le attività a dotarsi di servizio a domicilio per soddisfare la sempre più crescente richiesta.Per iscriversi basta digitare il seguente indirizzo e inserire la propria attività: https://comproacasa.com/registrazione.php

Il servizio è totalmente gratuito e qualora altre aziende volessero iscriversi possono farlo gratuitamente. Gli sviluppatori sono a completa disposizione del comune qualora si volessero suggerire altre utility e implementazioni.