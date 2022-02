Quarto intervento chirurgico dopo il bypass gastrico per dimagrire. Ancora appesa a un filo la vita della mamma 28enne Angela

S.MARIA C.V. – La vita di Angela, Iannotta la giovane mamma sammaritana che ad aprile prossimo compirà 29 anni, madre di due figli in tenera età, oramai è appesa a un filo. La famiglia e gli amici sperano in un miracolo e pregano.

Apprendiamo dai familiari che stazionano all’ospedale di Caserta, dove Angela è ricoverata nella Reparto di Rianimazione, già in coma, che stamane la donna è stata condotta di urgenza in sala operatoria dove è stata allestita una equipe multidisciplinare per sottoporla ad un nuovo ed urgentissimo intervento chirurgico all’addome.

È la quarta operazione cui Angela è stata sottoposta per cercare di salvarle la vita. Pare che siano sorte delle ulteriori complicazioni nelle ultimissime ore.

Due interi reparti dell’Ospedale Civile di Caserta, la Chirurgia d’urgenza e la Rianimazione, con i rispettivi dirigenti responsabili, il chirurgo dott. Alberto D’Agostino e l’anestesista rianimatore dott. Pasquale De Negri, sono impegnati in prima persona con la loro equipe in questo estremo e disperato tentativo.

Intanto i legali della famiglia gli avvocati, Gaetano e Raffaele Crisileo, i quali hanno presentato denuncia alla Polizia di Stato di Marcianise su incarico e delega del marito della giovane donna per accertare se ricorra un caso di malasanità a carico del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano che ha sottoposto per ben due volte a bypass gastrico Angela, sollecitano la Procura della Repubblica competente per il sequestro della cartella clinica e della documentazione (referti ed accertamenti) presso le due cliniche private dove sono avvenuti gli interventi bariatrici a carico della giovane donna. Sono momenti drammatici di angoscia per il marito e la famiglia di Angela.

Angela è uscita viva dalla sala operatoria. Ora si trova di nuovo in Rianimazione in coma farmacologico.