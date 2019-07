“Questo è il reparto oncologico dell’ospedale moscati di AVERSA: è una vergogna”. LA DENUNCIA VIDEO

AVERSA (l.d.a/c.d.a.) – Da tempo ci occupiamo di mettere in evidenza anche quelle che sono le carenze igienico sanitarie della struttura ospedaliera di Aversa che oramai sono divenute croniche. Una solerte quanto attenta cittadina ha effettuato un dettagliato video dove si evidenza uno stato di degrado e di sporcizia in uno dei reparti più delicati della struttura, ovvero quello oncologico.

Ci si aspetterebbe che in un padiglione come quello oncologico debba essere tutto lindo e pinto, dato che vi transitano persone affette dal un terribile male e quindi più vulnerabili alle infezioni rispetto ad altri degenti. E’ inconcepibile una situazione del genere, in una struttura in cui si dovrebbero curare i pazienti e non di certo rischiare di cagionare il loro stato, anche se si comprende anche che vi è un flusso quotidiano di ammalati di gran lunga superiore alle aspettative, un problema di organico ed ovviamente organizzativo.

Ma il punto principale è che ci vorrebbe il buon senso, l’igiene in queste strutture dovrebbe essere alla base.

I cittadini sono stanchi di subire continui disservizi al Moscati ,tra dottori che litigano tra loro e si querelano a vicenda, chi pensa ai pazienti? Perciò sarebbe ora che i dirigenti prendessero la situazione in mano in modo concreto e definitivo nei confronti dei fannulloni e di chi non è abbastanza competente. Qualora ciò non dovesse avvenire, sarebbe opportuno nominare dirigenti capaci di espletare il proprio mandato come Dio comanda.