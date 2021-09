PIEDIMONTE MATESE – Barista schiaffeggiato da una cliente. E’ accaduto in un bar di Piedimonte Matese, dove un barista sembrerebbe aver invitato una cliente a fumare una sigaretta fuori dal locale. La donna sembrerebbe non aver preso di buon grado l’invito dell’uomo e di pronta risposta lo avrebbe schiaffeggiato nello stupore della clientela che in occasione del sabato sera affollava il locale.