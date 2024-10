RACCOLTA RIFIUTI. Domani l’assemblea comune e operai sulla carenza di lavoratori

CASAGIOVE (Debora Carrano) – È prevista per domani un’assemblea tra gli addetti alla raccolta rifiuti del cantiere di Casagiove e il dirigente dell’area Tecnica del Palazzo di via Jovara, Nicola Di Rienzo. In particolare si discuterà della riduzione degli addetti alla raccolta quotidiana.

Una decisione che gli operatori dell’azienda definiscono come arbitraria e che si traduce, secondo gli stessi operai, in un aggravio per gli stessi, già costretti a ritmi e metodi lavorativi piuttosto pesanti. L’appuntamento è alle 9.20. Durante l’incontro potrebbero gettarsi le basi anche per la rideterminazione della pianta organica dell’azienda.