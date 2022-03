Racket della mozzarella dei Casalesi. Via alle discussioni delle difese

CASAL DI PRINCIPE – Nell’udienza celebrata davanti al gup Ivana Salvatore, a Napoli, sono cominciate le arringhe degli avvocati difensori che per i loro assistiti, Armando Diana e Antonio Bianco, hanno invocato l’assoluzione. Si tratta del processo sul racket della mozzarella organizzato e gestito da Walter Schiavone, figlio di Francesco Schiavone Sandokan. La Dda, lo ricordiamo, nella sua requisitoria ha chiesto la condanna a 7 anni e 8 mesi per Walter, 3 anni e 8 mesi per Nicola Baldascino, 12 anni per Bianco, 13 anni per Diana.