Raffica di furti davanti scuola, rubate le auto di due insegnanti

CASALUCE. Ben due automobili sono state rubate, ad altrettante insegnati dell’istituto comprensivo Ludwig Van Beethoven di Casaluce. Le due docenti, in tempi diversi, avevano parcheggiato la loro vettura e, mentre loro erano intente a far lezione, sono entrati in azione i banditi che, senza essere scorti, hanno portato via le due vetture. Chiesta una maggiore vigilanza alle forze dell’ordine anche da parte della dirigenza scolastica.