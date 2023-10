BLITZ DELL’ANTIMAFIA. Politici e imprenditori casertani sotto inchiesta. Coinvolti amministratori vicinissimi al presidente Giorgio Magliocca

Attivi i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta. Possiamo confermare che la matrice del coordinamento è riconducibile alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli

ARIENZO – La notizia sta girando da questa mattina, ma non trova ancora conferma ufficiale. Sarebbe in atto una vasta operazione dei Carabinieri, coordinata Direzione distrettuale antimafia di Napoli e consistente in una serie di perquisizioni, con conseguente notifica di informazioni di garanzia, a carico ci noti politici e imprenditori.

Riguarderebbe alcuni comuni dell’agro aversano, a partire da quello di Arienzo guidato da Giuseppe Guida (che ha anche pubblicato un post al riguardo, in cui si dice sereno e fiducioso), ma non solo, perché questa attività andrebbe a toccare anche altri politici che oggi non rivestono incarichi amministrativi ma che perseguono l’obiettivo di candidarsi nei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle europee.

Ciò rappresenterebbe un primo vagito di vitalità rispetto a ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, dopo anni e anni di inattività totale su questo fronte.