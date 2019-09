Ragazza 17enne scappa per le violenze ed i maltrattamenti subiti dal padre: ritrovata in Sicilia con il fidanzato, denuncia il genitore

SAN FELICE A CANCELLO – È una di quelle storie che non vorremmo mai sentire ma che, purtroppo, non giungono come nuove. Una ragazza di 17 anni di San Felice, pare stanca dei continui maltrattamenti e delle continue violenze perpetrate dal padre, ha deciso di darsi alla fuga, senza dare notizie di sé.

Da giorni gli inquirenti della stazione di Cancello Scalo la cercavano, e l’hanno ritrovata a Gravina di Catania, in Sicilia, dove era scappata con il suo fidanzato. La ragazza ora è stata ascoltata dalle forze dell’ordine e sembra che abbia deciso di denunciare il padre.