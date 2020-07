Ragazza di 18 anni scomparsa nel nulla da 6 giorni, l’appello sui social

SANT’ARPINO – “Amici aiutatemi a diffondere la foto di questa ragazza quanto più è possibile. Si chiama Anna Maria Sandy Grasso ha abitato a Sant’Arpino per parecchi anni, da qualche tempo è tornata a vivere con la madre Tiziana Annaloro in Sicilia. La ragazza ha 18 anni, è scomparsa il 23 luglio dal paese siciliano dove risiedeva. Poiché era fidanzata con un ragazzo di Afragola chi ha conoscenti da quelle parte è pregato di condividere in modo che arrivi quanto più possibile da quelle parti. Sulla foto c’è il numero di telefono della madre.”

Sono queste le parole che stanno girando da diverse ore nei gruppi Facebook di Caserta e provincia, ma anche della Sicilia, dopo la scomparsa della ragazza dal paese siculo nel quale viveva con la madre.